Александр Бубнов прокомментировал заявление Семака о лимите на легионеров в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал заявление главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака, что в Мир РПЛ нужно сделать 18 команд. Семак предложил такую идею, обсуждая лимит на легионеров в российском футболе.

«18 команд нужно (смеётся)… Здесь 16, блин… Как говорится, снимаются и нет инфраструктуры. При такой-то погоде. Я хочу, чтобы отменили лимит, и покупайте сколько хотите легионеров. И я посмотрю, какая у вас конкуренция в клубах будет. Потому что [тот же] Семак говорит, что легионеры покупаются не для того, чтобы сидели на скамейке, они покупаются для того, чтобы они играли. Значит, когда лимит не будет… А у них и так сейчас полно легионеров. У «Зенита». Вот и будут играть одни легионеры. Даже, может быть, и вратари», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».