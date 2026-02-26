Объявлены судейские назначения на матчи 19-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 19-го тура Мир РПЛ. Это 1-й тур после возобновления сезона после зимней паузы.

27 февраля (пятница)

«Зенит» – «Балтика»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Станислав Матвеев; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Сергей Чебан; инспектор – Владимир Казьменко.

28 февраля (суббота)

«Оренбург» – «Акрон»: судья – Андрей Прокопов, помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Никита Новиков; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Краснодар» – «Ростов»: судья – Антон Фролов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Сергей Цыганок; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Алексей Резников.

«Локомотив» – «Пари Нижний Новгород»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Олег Гусаков; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Евгений Кукуляк; инспектор – Александр Гвардис.

«Динамо» Махачкала – «Рубин»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Сергей Федотов; VAR – Павел Кукуян; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Мацюра.

1 марта (воскресенье)

«Динамо» Москва – «Крылья Советов»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ефим Рубцов; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Колобаев.

«Сочи» – «Спартак»: судья – Евгений Буланов, помощники судьи – Андрей Болотенков, Адлан Хатуев; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Владимир Москалёв; инспектор – Юрий Баскаков.

«Ахмат» – ЦСКА: судья – Сергей Карасев, помощники судьи – Алексей Лунев, Максим Белокур; резервный судья – Инал Танашев; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Ранэль Зияков; инспектор – Виктор Кулагин.