Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер «КАМАЗа» Антон Хазов назвал команды Первой лиги, которые его удивили

Комментарии

Главный тренер челнинского «КАМАЗа» Антон Хазов ответил на вопрос о команде, которая удивила в этом сезоне больше всего.

— Какая команда лиги вас удивила в этом сезоне больше всего?
— Очень солидно смотрелась «Родина», на мой взгляд. Это во втором тайме очной игры в Челнах. Она прибавила, перестроилась и с хорошим преимуществом против нас играла. Их отмечу. «Челябинск» — очень организованная команда, «Спартак» Кострома — самобытный [клуб], со своим стилем, который работает и приносит результат. Идите, обыграйте их, попробуйте. Наверное, ещё их характер бойцовский мне понравился вживую. Заряженные пацаны из Хабаровска к нам приезжали. Интересная была игра, валидольная. Не много игр ещё провел, не против всех, — приводит слова Хазова официальный сайт Футбольной национальной лиги.

Антон Хазов назвал стадион для «КАМАЗа» в случае возможного выхода в РПЛ
