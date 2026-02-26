Скидки
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Глушаков: если «Спартак» будет брать свои очки, то можно кого-то догнать

Комментарии

Известный российский экс-футболист Денис Глушаков оценил турнирные перспективы московского «Спартака» в текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. Сейчас красно-белые идут на шестом месте в турнирной таблице чемпионата страны. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков. Глушаков считает это отставание очень серьёзным.

«У «Спартака» отставание 11 очков от первого места — это очень много. Но есть игры, есть соперники. Если свои очки брать, не профукивать, как с «Балтикой» в этом сезоне, то можно догнать кого-то», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

