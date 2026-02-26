Криштиану Роналду купил 25% акций «Альмерии»

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду приобрёл 25% акции испанской «Альмерии». Об этом сообщил The Touchline в социальной сети Х.

«Давно мечтал внести свой вклад в футбол не только на поле. «Альмерия» — испанский клуб с прочными основами и явным потенциалом для роста. Я с нетерпением жду возможности работать вместе с руководством, чтобы поддержать следующий этап развития клуба», — приводит слова Роналду журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

«Альмерия» занимает третье место в турнирной таблице Сегунды сезона-2025/2026. Команда набрала 48 очков за 27 матчей. На первой строчке располагается «Расинг», заработав 50 очков за аналогичное количество игр.