Пименов — об Адольфо Гайче: нельзя подписывать игрока, который весит 110 килограммов!

Российский экс-футболист Руслан Пименов ответил на вопрос о новичках самарских «Крыльев Советов». В зимнее трансферное окно в «Крылья Советов» пришли защитники Гонсало Рекена и Дани Фернандес, полузащитники Кирилл Столбов и Джеффри Чинеду, а также нападающий Артём Шуманский.

— Что скажете о новичках «Крыльев»?

— Надо смотреть. Я их не видел. Всё будет ясно по первым играм. Образно возьмём Боселли: он пришёл и сразу делает результат. И по качеству игры, и по технике, и по мысли он в порядке. Если брать неудачный трансфер — Гайч. Он больше меня в два раза был (смеётся)! Представляешь? Это ошибка большая. Это влияет на команду. Ну нельзя подписывать игрока, который весит 110 килограмм, образно. Я не знаю, сколько он весит. Но по виду он огромный (смеётся), — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.