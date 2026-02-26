Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пименов — об Адольфо Гайче: нельзя подписывать игрока, который весит 110 килограммов!

Пименов — об Адольфо Гайче: нельзя подписывать игрока, который весит 110 килограммов!
Комментарии

Российский экс-футболист Руслан Пименов ответил на вопрос о новичках самарских «Крыльев Советов». В зимнее трансферное окно в «Крылья Советов» пришли защитники Гонсало Рекена и Дани Фернандес, полузащитники Кирилл Столбов и Джеффри Чинеду, а также нападающий Артём Шуманский.

— Что скажете о новичках «Крыльев»?
— Надо смотреть. Я их не видел. Всё будет ясно по первым играм. Образно возьмём Боселли: он пришёл и сразу делает результат. И по качеству игры, и по технике, и по мысли он в порядке. Если брать неудачный трансфер — Гайч. Он больше меня в два раза был (смеётся)! Представляешь? Это ошибка большая. Это влияет на команду. Ну нельзя подписывать игрока, который весит 110 килограмм, образно. Я не знаю, сколько он весит. Но по виду он огромный (смеётся), — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Адиев оценил зимнюю трансферную кампанию «Крыльев Советов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android