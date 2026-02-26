Скидки
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
20:45 Мск
Тренер «Ростова» ответил, сыграет ли Вахания против «Краснодара», в который перейдёт летом

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба ответил, сыграет ли защитник Илья Вахания в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». Ранее было официально объявлено, что Вахания перейдёт в стан «быков» по окончании текущего сезона.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 14:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
«Мы все готовимся к матчу в полном составе. Если Вахания будет готов, то примет участие в матче. Почему нет?» — сказал Альба в эфире телеканала «Матч ТВ».

В первой половине текущего сезона 25-летний футболист принял участие во всех 18 матчах жёлто-синих в Мир Российской Премьер-Лиге, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Ещё один мяч Вахания забил в Фонбет Кубке России, где провёл четыре игры.

Вахания является воспитанником санкт-петербургского «Зенита», В «Ростов» он перешёл из второй команды сине-бело-голубых перед стартом сезона-2022/2023. Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в € 3 млн.

