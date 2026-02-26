Скидки
Главная Футбол Новости

«Очередной косяк Галицкого». Бубнов — о Валентине Пальцеве в «Краснодаре»

«Очередной косяк Галицкого». Бубнов — о Валентине Пальцеве в «Краснодаре»
Футбольный эксперт Александр Бубнов критически высказался о защитнике «Краснодара» Валентине Пальцеве. По словам Бубнова, переход Пальцева в кубанский клуб — это косяк владельца и президента «Краснодара» Сергея Галицкого.

«Знаешь сколько? 3,5 млн. Сейчас с ним заключили [контракт]. Он уже не в аренде, а этот, контракт. Валя — 3,5, это кошмар, конечно. Очередной косяк Галицкого Сергея Николаевича. Я ему уже об этом говорил», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне Валентин Пальцев провёл 22 матча на клубном уровне и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 3 млн.

Александр Бубнов прокомментировал заявление Семака о лимите на легионеров в РПЛ
