Мор предсказал результат матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Балтика»

Ветеран «Спартака» Эдуард Мор поделился мыслями о предстоящем матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 27 февраля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Очевидно, что «Зенит» — фаворит матча. Думаю, что он победит. Команде из Санкт‑Петербурга очки терять нельзя. Тем более «Зенит» провёл такую серьёзную селекционную работу зимой, — сказал Эдуард Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 18 туров РПЛ «Зенит» идёт на втором месте в турнирной таблице, а «Балтика» занимает пятую строчку.