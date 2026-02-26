Скидки
Мор предсказал результат матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Балтика»

Мор предсказал результат матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Балтика»
Ветеран «Спартака» Эдуард Мор поделился мыслями о предстоящем матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 27 февраля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очевидно, что «Зенит» — фаворит матча. Думаю, что он победит. Команде из Санкт‑Петербурга очки терять нельзя. Тем более «Зенит» провёл такую серьёзную селекционную работу зимой, — сказал Эдуард Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 18 туров РПЛ «Зенит» идёт на втором месте в турнирной таблице, а «Балтика» занимает пятую строчку.

