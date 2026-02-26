Скидки
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Талалаев оценил готовность «Балтики» к рестарту сезона РПЛ

Комментарии

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев оценил готовность своей команды к возобновлению сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Уже завтра, 27 февраля, «Балтика» сыграет с «Зенитом» в рамках 19-го тура РПЛ. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Балтика
Калининград
«Я могу сказать, что ещё ни одна команда не была готова так, как эта. За наши 13 лет работы. Поэтому я горд за ребят, за свой тренерский штаб.

Мы готовы к матчу с «Зенитом». Выйдем без груза работы, которую перелопатили за подготовительный период, — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 18 туров РПЛ «Зенит» идёт на втором месте в турнирной таблице, а «Балтика» занимает пятую строчку.

«Теперь я понимаю Романцева». Как Талалаев разбудил в «Балтике» великана
«Теперь я понимаю Романцева». Как Талалаев разбудил в «Балтике» великана
