Защитник «Зенита» Дивеев: сборы окончены — впереди 12 финалов!

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев сделал пост в социальных сетях в преддверии рестарта сезона Мир РПЛ.

«Сборы окончены! Впереди 12 финалов. Увидимся завтра, на „Газпром Арене“ в 19:00, на матче с „Балтикой“. Кстати, есть тут те, кто соскучился по РПЛ так же, как я?» — написал Дивеев в своём телеграм-канале.

Дивеев перешёл в «Зенит» из ЦСКА 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029. Защитник играл за красно-синих с 2019 года. За этот период футболист принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дивеева составляет € 9 млн.