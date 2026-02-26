Скидки
Главная Футбол Новости

Роман Шишкин: было бы прекрасно посмотреть, как Дуран реанимирует карьеру в «Зените»

Роман Шишкин: было бы прекрасно посмотреть, как Дуран реанимирует карьеру в «Зените»
Комментарии

Российский экс-футболист Роман Шишкин высказался о зимних усилениях «Зенита». Сине-бело-голубые подписали защитника Игоря Дивеева, полузащитника Джона Джона и форварда Джона Дурана.

«Зенит» очень хорошо усилился в зимнюю паузу. Вопрос возникает по адаптации новичков. Все мы понимаем, что могут быть такие же проблемы, как и с Жерсоном. Однако по именам Джон Джон и Дуран — очень качественные усиления. Именно по именам и по позициями «Зенит» хорошо поработал. Как обычно вектор в сторону латиноамериканцев. Есть же не только плохие примеры, потому что были и Вендел, и Клаудиньо, и Малком. Весь вопрос в адаптации.

Все понимают, что Дуран — большой футболист и талант. Однако есть понятие — арендный игрок. После такого складывается ощущение, что футбол пропадает из жизни человека, и он не может себя найти. Хочется, чтобы Дуран реанимировал свою карьеру в «Зените». Было бы прекрасно посмотреть на это», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

