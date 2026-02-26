Скидки
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
Роман Шишкин: «Краснодар» остаётся главным претендентом на чемпионство

Российский экс-футболист Роман Шишкин назвал главного претендента на чемпионский титул в текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. Он выделил «Краснодар», который идёт на первом месте, опережая «Зенит» на одно очко.

«Краснодар» остаётся главным претендентом на чемпионство. Есть стабильность состава, опыт тренерского штаба и всего коллектива. «Краснодар» прекрасно знает, что надо делать. Главное, чтобы сами себе ничего не придумали и не случилось пандемии травм или психологической ямы. На бумаге, по составу «Краснодар» будет конкурировать с «Зенитом», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

