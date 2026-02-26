Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак назвал самое запоминающееся событие в футболе

Сергей Семак назвал самое запоминающееся событие в футболе
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, какое событие считает самым запоминающимся для себя в футболе, отметив чемпионат Европы — 2008 и чемпионат мира — 2018. 27 февраля Семаку исполнится 50 лет.

— Самое запоминающееся событие для Сергея Семака как футболиста? Это не обязательно может быть победой и чем-то ярким, может, наоборот что-то. Именно как футболиста.
— Ну, со знаком плюс это Евро 2008, и не с точки зрения даже результата. Мне очень запомнилась та атмосфера, которая была в России. То, когда мы смотрели новости и видели, как люди выходят на улицы, болеют, переживают за сборную России. Конечно, это было здорово. Похожее что-то было во время чемпионата мира уже в России. Тоже такой процесс единения наций, сосредоточенный как раз на футболистах, на футболе. Что ещё раз доказывает, что спорт объединяет людей. Наверное, таких два больших событий в моей жизни с футбольной точки зрения, — сказал Семак в новом выпуске YouTube-канала «Зенита».

Материалы по теме
«Пью кефир иногда». Сергей Семак — о своих послаблениях в еде и алкоголе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android