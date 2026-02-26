Сергей Семак назвал самое запоминающееся событие в футболе

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, какое событие считает самым запоминающимся для себя в футболе, отметив чемпионат Европы — 2008 и чемпионат мира — 2018. 27 февраля Семаку исполнится 50 лет.

— Самое запоминающееся событие для Сергея Семака как футболиста? Это не обязательно может быть победой и чем-то ярким, может, наоборот что-то. Именно как футболиста.

— Ну, со знаком плюс это Евро 2008, и не с точки зрения даже результата. Мне очень запомнилась та атмосфера, которая была в России. То, когда мы смотрели новости и видели, как люди выходят на улицы, болеют, переживают за сборную России. Конечно, это было здорово. Похожее что-то было во время чемпионата мира уже в России. Тоже такой процесс единения наций, сосредоточенный как раз на футболистах, на футболе. Что ещё раз доказывает, что спорт объединяет людей. Наверное, таких два больших событий в моей жизни с футбольной точки зрения, — сказал Семак в новом выпуске YouTube-канала «Зенита».