Юрий Красножан высказался о составе женской сборной России на сбор в ОАЭ

Юрий Красножан высказался о составе женской сборной России на сбор в ОАЭ
Комментарии

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан высказался о сборе национальной команды в Шардже (ОАЭ). Россиянки сыграют с командами Танзании, Ганы и Гонконга.

«Без потерь в составе не обошлось. Жаль, когда из-за травм или болезней футболистки не могут принять участие в сборе. С надеждой смотрим на то, что получившие шанс девушки воспользуются им и смогут проявить себя. Несмотря на невысокие рейтинги соперников, этот турнир будет непростым.

Гана – третья по силе сборная Африки, Танзания совсем недавно побеждала на турнире сборных Восточной и Центральной Африки. Гонконг – дисциплинированная и работоспособная команда, которая стремится играть в комбинационный футбол. Ожидаю упорную борьбу в каждом матче», — приводит слова Красножана официальный сайт РФС.

