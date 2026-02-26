Роман Шишкин: можем говорить что угодно, но «Балтика» задачу на сезон уже выполнила

Бывший российский футболист Роман Шишкин поделился ожиданиями от выступлений «Балтики» во второй части сезона Мир РПЛ. По состоянию на сегодняшний день калининградцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Большой вопрос, как «Балтика» проведёт вторую часть сезона. После первой части сезона большое внимание к Андрею Талалаеву и всей команде. Были и уходы важнейших игроков, и некоторые приобретения. Посмотрим, как скажется коварная пауза. Многие команды после паузы выходят непонятно в каком состоянии. Много времени на подготовку, но выходят абсолютно другой командой. А для других такая пауза становится плюсом. Андрей умеет готовить такие команды, находить подход к таким футболистам.

В первой части сезона был акцент на дисциплину — думаю, ничего не изменится. Вопрос в качестве игры и набранном количестве очков к концу сезона. Мы можем говорить что угодно, но наверняка перед сезоном ставилась задача сохранить прописку в РПЛ. «Балтика» выполнила эту задачу. Возможно, по ходу сезона появилась задача по выращиванию таких игроков, как Саусь, чтобы выгодно продать в дальнейшем. Здесь можно много рассуждать. Не должно что-то глобально измениться, потому что «Балтика» свою задачу на сезон уже выполнила», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.