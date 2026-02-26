Скидки
Тренер вратарей Виталий Кафанов работает на сборе с женской командой России
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов принимает участие в учебно-тренировочном сборе женской национальной команды в Шардже (ОАЭ). Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Сбор проходит с 24 февраля по 7 марта. Россиянки сыграют с командами Танзании, Ганы и Гонконга.

«В первый же день пребывания в ОАЭ игроки не только опробовали поле стадиона, но и поработали с комплексом, определяющим силу внимания. На тестах футболистки надевают шлем дополненной реальности и в 3D-пространстве следят за перемещением различных объектов, пытаясь их запомнить. Аппаратура фиксирует концентрацию, устойчивость, избирательность внимания игроков. Результаты сначала анализирует психолог, а затем всю информацию получит тренерский штаб. Футболистки женской сборной первыми тестируют это оборудование», — написано в сообщении.

