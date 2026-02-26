Скидки
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
Даниил Хлусевич рассказал о первых днях в «Ахмате»

Даниил Хлусевич рассказал о первых днях в «Ахмате»
Комментарии

Защитник грозненского «Ахмата» Даниил Хлусевич высказался о переходе в клуб из московского «Спартака» на правах аренды.

— Даниил, приветствуем в «Ахмате». Какие у тебя остались впечатления от первых дней работы в «Ахмате»?
— Команду я давно знал. Со многими ребятами из этого состава я ранее пересекался: играли друг против друга, были вместе в сборной. По городу ещё не гулял, но нравится в Грозном то, что тут очень чисто – это сильно бросается в глаза, так как в других местах не всегда так. Из-за бытовых вопросов и подготовки к сезону я ещё не успел осмотреться.

— Как сложился твой выбор в пользу перехода в «Ахмат»?
— Это очень хороший клуб, в котором хочется показать себя, доказать самому себе и, в первую очередь, помочь команде в этом сезоне, — приводит слова Хлусевича официальный сайт «Ахмата».

