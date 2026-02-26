Скидки
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Бубнов ответил, что нужно сделать Талалаеву, чтобы он назвал его красавцем

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, что нужно сделать главному тренеру калининградской «Балтики» Андрею Талалаеву, чтобы он назвал его красавцем.

«Ну совсем немного. Совсем немного. Пригласить меня с женой в санаторий, в который он обещал. VIP-ложу [организовать], чтобы я смотрел матчи «Балтики». И желательно в прессе калининградской анализировал технико-тактические действия и говорил, что за команда Калининград и что у них за тренер. Всё! Он же сначала мне это предлагал, я согласился. Ни слуху, ни духу вообще. Представляешь? Вообще тишина полная. А чего напугался-то он, не пойму», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

