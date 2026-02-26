«Душевно поговорили». Хлусевич — об общении с Черчесовым перед переходом в «Ахмат»

Защитник грозненского «Ахмата» Даниил Хлусевич рассказал о разговоре с главным тренером Станиславом Черчесовым перед переходом в клуб из московского «Спартака» на правах аренды.

— Была ли определяющей фигура главного тренера Станислава Черчесова?

— Мы созванивались, общались перед моим переходом по разным футбольным и даже бытовым моментам, не связанными с игрой. Очень душевно поговорили со Станиславом Саламовичем. Я услышал намерения главного тренера – и мой выбор в итоге и сложился в пользу «Ахмата».

— Знал об амбициях клуба в чемпионате и в Кубке?

— Говорил с партнёрами по команде и знаю, какие перед «Ахматом» стоят задачи. Так что я ко всему готов.

— Советовался ли по поводу возможного перехода со знакомыми спартаковцами, игравшими ранее в «Ахмате»?

— Сильно ни с кем не обсуждал это предложение, потому что ключевое решение всегда остаётся за мной. К тому же перед переходом у каждого бывают свои личные цели и задачи. У меня были свои цели, переходя в «Ахмат», и отталкивался, соответственно, я от себя, — приводит слова Хлусевича официальный сайт «Ахмата».