«Гонка начинается». «Факел» анонсировал матч с «Уралом»

Воронежский «Факел» в социальных сетях опубликовал видеоролик, посвящённый первому матчу после возобновления сезона Лиги Pari с екатеринбургским «Уралом». Встреча состоится в Воронеже в пятницу, 27 февраля. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

Видео доступно на странице «Факела» в социальной сети «ВКонтакте».

Вся программа матча будет посвящена рестарту гонки в Первой лиге: на стадионе будет организована выставка спортивных автомобилей, а также будут устроены аттракционы, посвящённые гоночной тематике.

«Мы постарались адресовать посыл как публике, так и команде. Самое главное – всё только начинается, весенний отрезок первенства ФНЛ будет непростым. Нас ждёт испытание в каждом туре, и команда должна отработать с максимальной самоотдачей на каждой тренировке, в каждом матче. Благодаря помощи друзей из региональной Федерации автоспорта мы смогли профессионально подготовиться к съёмкам, в нашем распоряжении была потрясающая машина, настоящая трасса, профессиональная экипировка. И, конечно, капитан команды Равиль Нетфуллин, который остался впечатлён той атмосферой, которая царила на стадионе технических видов спорта «Воронеж-ринг», – сказал руководитель пресс-службы «Факела» Павел Горячев.