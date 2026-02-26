Скидки
Футбол

Геннадий Орлов: Соболев — это поражение «Зенита», мог ведь и молодой кто-то наигрываться

Геннадий Орлов: Соболев — это поражение «Зенита», мог ведь и молодой кто-то наигрываться
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что наличие в «Зените» нападающего Александра Соболева можно считать поражением санкт-петербургского клуба. По мнению Орлова, вместо Соболева играть мог бы молодой футболист.

— Шансы Соболева на то, чтобы закрепиться в составе, с приходом Дурана вновь стали стремиться к нулю?
— А что Соболев? Разве он может играть лучше, чем играл? Вряд ли. Во всяком случае, по работе с мячом он резко уступает этим двух новобранцам. Для меня Соболев — это поражение «Зенита», сам факт, что его взяли. Мог ведь и молодой кто-то наигрываться. Но это работа главного тренера и его штаба, их компетенция. Хотя мне кажется, что многим не нравится то, что Соболев в команде.

— Допускаете, что после окончания этого сезона ему решат подыскать новую команду? Или он сам решит найти место, где будет больше практики?
— Слушайте, ну он тут такую зарплату получает, какой больше нигде не получит. Чего ему думать-то? Он вместе с агентом добился своего — пришёл в команду. Сейчас «Зенит» фактически без Соболева в составе может выиграть чемпионат, и он всё своё получит, будет считаться чемпионом страны. Повезло парню, что тут сказать, — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

