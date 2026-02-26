Гаврилов: «Спартак» может побороться за третье место в РПЛ



Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о турнирных амбициях московского клуба в текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. Он уверен, что красно-белые не смогут участвовать в чемпионской гонке. Однако побороться за место в тройке призёров им вполне по силам, считает Гаврилов.

«Не знаю, может ли «Спартак» побороться за медали РПЛ или нет. Всё будет зависеть от того, как они будут играть. За первое место не будут, а за третье «Спартак» может побороться, шансы есть. Но повторюсь, всё зависит от игры команды», — сказал Юрий Гаврилов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, по итогам 18 туров РПЛ «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице.