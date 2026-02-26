Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаврилов: «Спартак» может побороться за третье место в РПЛ

Гаврилов: «Спартак» может побороться за третье место в РПЛ
Комментарии


Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о турнирных амбициях московского клуба в текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. Он уверен, что красно-белые не смогут участвовать в чемпионской гонке. Однако побороться за место в тройке призёров им вполне по силам, считает Гаврилов.

«Не знаю, может ли «Спартак» побороться за медали РПЛ или нет. Всё будет зависеть от того, как они будут играть. За первое место не будут, а за третье «Спартак» может побороться, шансы есть. Но повторюсь, всё зависит от игры команды», — сказал Юрий Гаврилов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, по итогам 18 туров РПЛ «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице.

Материалы по теме
Глушаков: если «Спартак» будет брать свои очки, то можно кого-то догнать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android