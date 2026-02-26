Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ЦСКА раскрыли, как Дмитрий Баринов может помочь команде

В ЦСКА раскрыли, как Дмитрий Баринов может помочь команде
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что новоиспечённый футболист армейцев Дмитрий Баринов может стать голосом его команды. Баринов присоединился к ЦСКА этой зимой из «Локомотива».

– Вы провели уже несколько недель вместе с Дмитрием Бариновым…
– Да, это игрок, который на поле общается больше, чем любой игрок ЦСКА в первой части сезона. Обляков коммуницирует с другими игроками левой ногой, Кисляк – работой, а Баринов ещё и голосом. Нам был нужен полевой игрок, который передаёт свою энергию голосом.

– Можно ли совместить Баринова, Кисляка, Облякова и Матеуса Алвеса?
– Ромб – один из вариантов. Но если я выпущу всех в старте, кто сможет усилить игру по ходу матча? Приход Баринова добавил нам полноценную опцию в центре поля. Баринов может играть вместе с Кисляком, Обляковым и Матеусом Алвесом, потому что у них разные характеристики. Но для нас теперь не станет огромной проблемой, например, дисквалификация кого-то из тройки Кисляк – Обляков – Матеус Алвес. В общем, в качестве стартового состава мы не потеряем, — приводит слова Челестини Sports.ru.

Материалы по теме
Бубнов ответил, что нужно сделать Талалаеву, чтобы он назвал его красавцем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android