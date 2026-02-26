В ЦСКА раскрыли, как Дмитрий Баринов может помочь команде

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что новоиспечённый футболист армейцев Дмитрий Баринов может стать голосом его команды. Баринов присоединился к ЦСКА этой зимой из «Локомотива».

– Вы провели уже несколько недель вместе с Дмитрием Бариновым…

– Да, это игрок, который на поле общается больше, чем любой игрок ЦСКА в первой части сезона. Обляков коммуницирует с другими игроками левой ногой, Кисляк – работой, а Баринов ещё и голосом. Нам был нужен полевой игрок, который передаёт свою энергию голосом.

– Можно ли совместить Баринова, Кисляка, Облякова и Матеуса Алвеса?

– Ромб – один из вариантов. Но если я выпущу всех в старте, кто сможет усилить игру по ходу матча? Приход Баринова добавил нам полноценную опцию в центре поля. Баринов может играть вместе с Кисляком, Обляковым и Матеусом Алвесом, потому что у них разные характеристики. Но для нас теперь не станет огромной проблемой, например, дисквалификация кого-то из тройки Кисляк – Обляков – Матеус Алвес. В общем, в качестве стартового состава мы не потеряем, — приводит слова Челестини Sports.ru.