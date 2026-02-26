Скидки
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
Гаврилов: может, «Балтика» весной будет проигрывать всем подряд в РПЛ — гарантий нет

Гаврилов: может, «Балтика» весной будет проигрывать всем подряд в РПЛ — гарантий нет
Комментарии

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов оценил турнирные амбиции калининградской «Балтики» в весенней части сезона Мир РПЛ.

«Не знаю, в каком состоянии сейчас находится «Балтика». Как они готовились, с кем играли товарищеские матчи — если кто-то следил, то имеет информацию. Могут ли они побороться за попадание в пятёрку лидеров РПЛ? А может быть, сейчас «Балтика» начнёт и будет проигрывать всем подряд. Гарантию результата никто не даст», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

По состоянию на сегодняшний день калининградцы занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Лидирует в лиге «Краснодар», в активе которого 40 очков.

