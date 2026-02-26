Скидки
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
20:45 Мск
Генич назвал игрока из РПЛ, которым «Краснодар» может заменить Кордобу

Генич назвал игрока из РПЛ, которым «Краснодар» может заменить Кордобу
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич полагает, что «Краснодар» летом может продать колумбийского нападающего Джона Кордобу и приобрести на его место форварда казанского «Рубина» Мирлинда Даку.

«На меня сейчас набросятся, [но мне] не привыкать, тем более я комментарии закрыл… Что летом был бы прекрасный вариант, если «Краснодар» там опять станет чемпионом, да даже если не станет, Кордоба поедет на чемпионат мира, там себя проявит — «Краснодару» продать Кордобу в Саудовскую Аравию за хорошие деньги и взять Даку. Это был бы хороший вариант», — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Новости. Футбол
