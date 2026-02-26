Генич назвал игрока из РПЛ, которым «Краснодар» может заменить Кордобу

Футбольный комментатор Константин Генич полагает, что «Краснодар» летом может продать колумбийского нападающего Джона Кордобу и приобрести на его место форварда казанского «Рубина» Мирлинда Даку.

«На меня сейчас набросятся, [но мне] не привыкать, тем более я комментарии закрыл… Что летом был бы прекрасный вариант, если «Краснодар» там опять станет чемпионом, да даже если не станет, Кордоба поедет на чемпионат мира, там себя проявит — «Краснодару» продать Кордобу в Саудовскую Аравию за хорошие деньги и взять Даку. Это был бы хороший вариант», — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».