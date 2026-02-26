Гаврилов: сейчас нет главного претендента на чемпионство в РПЛ

Ветеран московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о чемпионской гонке в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

«Сейчас нет главного претендента на чемпионство в РПЛ. У «Краснодара» и «Зенита» разница в одно очко в таблице. А дальше два очка разницы с «Локомотивом» — и такая плотность в таблице до пятого места. Если кто-то проиграет один матч, ситуация может измениться», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, на первом месте в РПЛ по итогам 18 туров идёт «Краснодар». Вторую строчку занимает «Зенит». Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив».