Экс-сотрудник «Локомотива» рассказал, как клуб потерял Хвичу Кварацхелию

Бывший футболист и селекционер «Локомотива» Евгений Харлачёв рассказал, как московский клуб в своё время упустил грузинского вингера Хвичу Кварацхелию, который ныне выступает за «ПСЖ».

— Сёмин всегда говорит, что Хвичу нельзя было отпускать в «Рубин».

— Нельзя. Но помимо Хвичи были еще агенты, ряд моментов, связанных с руководством на тот момент. При Кикнадзе это было. Хвиче просто сказали: «Уезжай со сборов». И все. Пытались поставить условия: либо подписать контракт на таких условиях, которые его не устраивали, и не устраивали его агентов, либо уезжать. Агенты позвонили, он собрал вещи и уехал со сборов. Потому и говорю, что футбольный руководитель должен искать компромиссные решения, а не ставить только жесткие ультиматумы. Надо хотя бы просто учиться вежливо разговаривать, — приводит слова Харлачёва «Матч ТВ».