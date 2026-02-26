Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-сотрудник «Локомотива» рассказал, как клуб потерял Хвичу Кварацхелию

Экс-сотрудник «Локомотива» рассказал, как клуб потерял Хвичу Кварацхелию
Комментарии

Бывший футболист и селекционер «Локомотива» Евгений Харлачёв рассказал, как московский клуб в своё время упустил грузинского вингера Хвичу Кварацхелию, который ныне выступает за «ПСЖ».

— Сёмин всегда говорит, что Хвичу нельзя было отпускать в «Рубин».
— Нельзя. Но помимо Хвичи были еще агенты, ряд моментов, связанных с руководством на тот момент. При Кикнадзе это было. Хвиче просто сказали: «Уезжай со сборов». И все. Пытались поставить условия: либо подписать контракт на таких условиях, которые его не устраивали, и не устраивали его агентов, либо уезжать. Агенты позвонили, он собрал вещи и уехал со сборов. Потому и говорю, что футбольный руководитель должен искать компромиссные решения, а не ставить только жесткие ультиматумы. Надо хотя бы просто учиться вежливо разговаривать, — приводит слова Харлачёва «Матч ТВ».

Материалы по теме
Фото
Кварацхелия поздравил Сафонова с днём рождения, показав фото из раздевалки «ПСЖ» после ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android