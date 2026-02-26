Скидки
Шнякин — об интервью Глушенкова: если ты в порядке, трещать можешь всё что угодно

Шнякин — об интервью Глушенкова: если ты в порядке, трещать можешь всё что угодно
Комментарии

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о нашумевшем интервью вингера санкт-петербургского «Зенита» Максима Глушенкова.

«Что касается Глушенкова… Есть один просто футбольный закон: если ты в порядке, трещать можешь всё что угодно. Ты можешь пропускать сборы, об этом, кстати, он и говорил про Вендела. Если ты в порядосе, можешь хоть не затыкаться. По этому принципу, кстати, годами трудится, пашет и прекрасно играет выдающийся русский бомбардир Артём Дзюба. Потому что он забивает. И может трещать как угодно. И что-то мне подсказывает, что это адекватная схема», — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Комментарии
Новости. Футбол
