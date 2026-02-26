Глушаков: «Динамо» — не топ-клуб, они только недавно из Первой лиги вернулись

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков заявил, что не считает московское «Динамо» топ-клубом. Глушаков отметил, что бело-голубые лишь недавно вернулись в Мир РПЛ из Лиги Pari. «Динамо» выступает в высшем российском дивизионе с сезона-2017/2018.

«Динамо» — не топ-клуб. Почему? Когда они в последний раз что-то выигрывали вообще? Они только недавно из Первой лиги вернулись», — приводит слова Глушакова Legalbet.

По состоянию на сегодняшний день московское «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (40).