Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушаков: «Динамо» — не топ-клуб, они только недавно из Первой лиги вернулись

Глушаков: «Динамо» — не топ-клуб, они только недавно из Первой лиги вернулись
Комментарии

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков заявил, что не считает московское «Динамо» топ-клубом. Глушаков отметил, что бело-голубые лишь недавно вернулись в Мир РПЛ из Лиги Pari. «Динамо» выступает в высшем российском дивизионе с сезона-2017/2018.

«Динамо» — не топ-клуб. Почему? Когда они в последний раз что-то выигрывали вообще? Они только недавно из Первой лиги вернулись», — приводит слова Глушакова Legalbet.

По состоянию на сегодняшний день московское «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (40).

Материалы по теме
Глушаков: если «Спартак» будет брать свои очки, то можно кого-то догнать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android