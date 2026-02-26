«Всё по-новому». Кузнецов рассказал, что изменилось в «Рубине» после смены тренера

Полузащитник «Рубина» Даниил Кузнецов рассказал об изменениях в команде после смены тренера. Ранее казанский клуб уволил Рашида Рахимова, а на вакантное место был назначен испанец Франк Артига.

– В чём основная разница нынешнего «Рубина» и того, что был при предыдущем наставнике?

– Пока ещё рано говорить, но за время работы на сборах заметно, что изменились требования. В целом от нас меньше просят мяч выбивать и стараться играть за счёт паса, смены направления атаки, над чем сейчас и работаем. При этом схема осталась, по сути, та же.

– А что касается атмосферы в команде?

– Ну, конечно, смена тренера – это эмоциональный всплеск для команды. И многие игроки воодушевились, с другими эмоциями подошли к сборам. Новый тренер – значит, надо заново доказывать. Уже всё по-новому, — приводит слова Кузнецова «Татар-информ».