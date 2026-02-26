Харлачёв: «Локомотив» проигрывает гонку вооружений в РПЛ

Бывший футболист и селекционер «Локомотива» Евгений Харлачёв ответил на вопрос о чемпионских амбициях железнодорожников.

— Как думаете, «Локомотив» станет чемпионом в ближайшие годы?

— Сложный вопрос. На данный момент «Локомотив» проигрывает гонку вооружений. Железнодорожники по возможностям сильно уступают «Зениту» и «Краснодару». В этом мире все возможно, конечно, но пока… Во времена больших трансферов говорил, что надо остановить гонку вооружений и обратить внимание на воспитанников. Но им нужно время, нужно обкатать пацанов, затем добавить точечные усиления — и тогда можно бодаться. Наверное, «Локомотив» идёт по такому пути. Так что при определённых обстоятельствах «Локомотив» может сперва попасть в тройку. По мне, это уже большой успех. А потом уже можно стремиться выше, — сказал Харлачёв «Матч ТВ».