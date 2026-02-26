Скидки
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов поделился инсайдом о будущем Михаила Галактионова в «Локомотиве»

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился инсайдом о будущем главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова. По словам Бубнова, если железнодорожники не станут чемпионами России по итогам этого сезона, Галактионов может лишиться своей должности.

— Верите ли вы вообще, что «Локомотив», вот то что декларирует — борьбу за чемпионство, действительно к ней готов?
— Здесь есть другая трудность. В том смысле, что перед чемпионатом им не ставилась задача стать чемпионами. А сейчас, с учётом того, что они рядом совсем, задача поставлена. Перед Галактионовым. И, если он её не выполнит… Там есть такая информация… Инсайд. Что он может покинуть «Локомотив».

— Вы правда думаете, если «Локомотив» не выполнит задачу, Галактионов может остаться без работы?
— Скажем так… Уведут в отставку.

— Борис Борисович Ротенберг?
— Ну а что здесь такого? Зачем они ставили тогда такую задачу? — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

