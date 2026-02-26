Кузнецов: при Рахимове в «Рубине» ловить было абсолютно нечего

Полузащитник «Рубина» Даниил Кузнецов рассказал о натянутых отношениях с бывшим главным тренером казанцев Рашидом Рахимовым. Из-за проблем со специалистом игрок даже хотел сменить клуб.

– Не могу обойти стороной взаимоотношения с Рашидом Рахимовым. Какие были мысли, когда потерял место в составе при прежнем наставнике?

– Не загонялся сильно. Понимал, к чему это всё ведёт, и в принципе сразу занял позицию, что хочу играть и получать практику. Если здесь этой возможности бы не было, то я был готов уйти – в аренду или рассмотреть другие варианты. Понимал, что ловить вообще абсолютно нечего.

– С агентом уже разговаривал на этот счёт, что готов, если что, искать команду?

– Конечно. И тренерский штаб был в курсе моей позиции.

– В итоге как ситуация разрешилась?

– Ещё в декабре, пока не было новостей об отставке, также искал вариант с арендой, с каким-то трансфером. Но потом, как только появилась новость, что Франк возглавит «Рубин», сразу сообщил спортивному директору, что хочу на 100% остаться, все другие варианты не рассматриваю, — приводит слова Кузнецова «Татар-информ».