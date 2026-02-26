Скидки
Мостовой: Головин правильно делает, что играет за «Монако» и не возвращается в Россию

Комментарии

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине. Также эксперт затронул тему формата Лиги чемпионов.

«Головин — один из наших лучших футболистов и один из немногих, кто играет за границей на хорошем уровне уже много-много лет. Правильно делает, что играет за «Монако» и не возвращается в Россию. Сыграл против Сафонова? У нового розыгрыша Лиги чемпионов есть плюсы и минусы. «Монако» и «ПСЖ» вышли из общей таблицы и попали друг на друга.

А сейчас «Манчестер Сити» из восьмёрки лучших клубов, кто вышел в плей-офф, может попасть на «Реал». Они скажут: «Зачем нам это надо?» (смеётся). Две команды, которые могут сыграть в финале, попадают друг на друга на одной из первых стадий плей-офф. Так сложилось. В прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов так и получилось, что команды, которые вышли напрямую в 1/8, потом друг за другом вылетали», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

