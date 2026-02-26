Мостовой: если «Зенит» дома не обыграет прямого конкурента «Балтику», что тогда думать?

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Балтика». Встреча состоится завтра, 27 февраля.

«Трудно прогнозировать, потому что мы два с половиной месяца не видели ничего. Все клубы РПЛ должны быть в шикарном состоянии, по крайней мере в физическом. Сейчас очень сложно давать прогнозы. Все месяц отдыхали, потом полтора месяца готовились к возобновлению чемпионата.

Они сейчас должны выходить и просто летать. Другое дело, что «Зенит» играет дома с прямым конкурентом в лице «Балтики». Если они дома не обыграют её, тогда что думать? До конца чемпионата мы увидим интригу, которая была в прошлом сезоне. Интересно, кто будет оступаться и терять очки», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.