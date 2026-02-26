«Никаких». Сергей Семак — о профессиональных выводах о карьере

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, какие человеческие и профессиональные выводы он может сделать о своей карьере. 27 февраля Семаку исполнится 50 лет, сине-бело-голубых специалист возглавляет с 2018-го.

— 50 лет — красивая дата. Какие человеческие, профессиональные выводы можешь сделать о своей жизни, о карьере? Главные.

— Профессиональных никаких. Нужно работать, стараться, смотреть вперёд и делать то, что ты можешь, прилагать все усилия, чтобы делать максимум. Чтобы то дело, которым ты занимаешься, выполнять на 100%. По личным… Здесь вопрос гораздо более сложный. Здесь вся наша жизнь — это урок, это учёба, не так просто всё-таки бороться с собой, со своими какими-то недостатками, с какими-то качествами. Но это нужно делать обязательно, потому что без сложных ситуаций, без каких-то падений в личностном плане очень сложно становиться лучше, — сказал Семак в новом выпуске YouTube-канала «Зенита».