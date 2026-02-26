Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Никаких». Сергей Семак — о профессиональных выводах о карьере

«Никаких». Сергей Семак — о профессиональных выводах о карьере
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, какие человеческие и профессиональные выводы он может сделать о своей карьере. 27 февраля Семаку исполнится 50 лет, сине-бело-голубых специалист возглавляет с 2018-го.

— 50 лет — красивая дата. Какие человеческие, профессиональные выводы можешь сделать о своей жизни, о карьере? Главные.
— Профессиональных никаких. Нужно работать, стараться, смотреть вперёд и делать то, что ты можешь, прилагать все усилия, чтобы делать максимум. Чтобы то дело, которым ты занимаешься, выполнять на 100%. По личным… Здесь вопрос гораздо более сложный. Здесь вся наша жизнь — это урок, это учёба, не так просто всё-таки бороться с собой, со своими какими-то недостатками, с какими-то качествами. Но это нужно делать обязательно, потому что без сложных ситуаций, без каких-то падений в личностном плане очень сложно становиться лучше, — сказал Семак в новом выпуске YouTube-канала «Зенита».

Материалы по теме
«Пью кефир иногда». Сергей Семак — о своих послаблениях в еде и алкоголе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android