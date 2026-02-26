Скидки
«Где его мужское начало?!» Наир Тикнизян — о Михаиле Галактионове

Комментарии

Крайний защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян в резкой форме высказался о главном тренере «Локомотива» Михаиле Галактионове, под руководством которого он ранее выступал за железнодорожников. Галактионов в одном из интервью, обсуждая уход Тикнизяна из клуба, отметил чрезмерную эмоциональность футболиста.

— В первую очередь я понял для себя в 26 лет, что хочу видеть тренера-авторитета. Которого буду уважать. Пример я приводил — Николич. Сейчас пример — Станкович. Я себе не позволю и 5% [из] того, что позволял в «Локомотиве». Первое: потому что большое уважение. Второе: опять же, возвращаясь к Михаил Михайловичу — человек сидит с таким видом, что он выиграл семь титулов. Ему на пресс-конференции после матча говорят: «Михаил», он это обрубает и говорит: «Михаил Михайлович». Возьмём Сергея Богдановича Семака. Футболист экстра-класса, тренер — просто выиграл всё, прошёлся по всем за последние пять лет. Ему на пресс-конференции говорят: «Сергей… Можно вас так называть?» «Да без проблем!» Когда ты проще, люди к тебе тянутся. Михаил Михайлович, видимо, думает, что я не смогу дать ответ, видимо, недооценивает какие-то мои мужские качества. Его любимое выражение — мужское начало. Так вот где его начало мужское? Раз он так поступает. Скажи мне, когда тебя человек публично, скажем так, в интервью называет трусом, ты будешь ему говорить: «Извини, я что-то сделал не так»?

— Ну он не так сказал.
— Как он сказал? Дословно.

— Он просто сказал, что Артём Сергеевич там много для нас сделал...
— По фамилии и отчеству. А про меня — ну, вот, я его с 14 лет знаю, он вообще неблагодарный, я ему сделал карьеру, а он неблагодарен. Вот такой был посыл. Жена моя против была того, чтобы я говорил какие-то откровенности на этот счёт. Говорила, что не надо, всё, забудь, оставь. А я не могу просто так оставить. Я не выношу несправедливости, — сказал Тикнизян в новом выпуске YouTube-канала Fonbet.

