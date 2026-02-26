Скидки
Главная Футбол Новости

Орлов рассказал, какой вратарь «Зенита» должен играть в весенней части сезона РПЛ

Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, какой вратарь «Зенита» должен играть в весенней части текущего сезона Мир РПЛ — Евгений Латышонок или Денис Адамов. После 18 туров чемпионата России сине-бело-голубые, набрав 39 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар» (40).

— Кстати, про голкипера. Адамов должен начинать весеннюю стадию? Или, может быть, Латышонку есть смысл дать возможность вернуть себе былое величие?
— Считаю, что играть должен Адамов. Кстати, есть же ещё молодой Москвичёв, у которого я вижу большую перспективу — и в какие-то моменты он должен появляться в воротах «Зенита». А вот Латышонок, на мой взгляд, какой-то неуверенный до сих пор. Как-то он потерялся, — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

