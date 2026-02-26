Скидки
Бывший защитник «Зенита» Мейра: Семак может тренировать топовую команду в Европе

Бывший защитник «Зенита» Мейра: Семак может тренировать топовую команду в Европе


Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной Португалии Фернанду Мейра считает, что главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак мог бы работать в топовом европейском клубе. «Зенит» Семак возглавляет с 2018-го. Под его руководством сине-бело-голубые шесть раз подряд становились чемпионами России.

«Может ли Семак тренировать европейские клубы? Конечно! Он был фантастическим футболистом, обладает невероятными лидерскими качествами, добился невероятных успехов в РПЛ. Почему нет?

На данный момент он один из лучших тренеров в России, и у меня нет сомнений, что у него есть все качества и навыки, чтобы тренировать топовую команду в Европе», – приводит слова Мейры Metaratings.

