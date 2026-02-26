«Он использует шанс!» Мостовой — о выходе Сафонова в составе «ПСЖ» в 1/8 Лиги чемпионов
Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты», сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о выходе французского «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
Монако
Монако, Монако
0:1 Аклиуш – 45' 1:1 Маркиньос – 60' 2:1 Кварацхелия – 66' 2:2 Тезе – 90+1'
Удаления: нет / Кулибали – 58'
«Хорошо, что Сафонов играет за «ПСЖ». Он был в ситуации, когда получил травму. Сейчас выдался такой шанс, он его использует. Одно дело, когда играешь в ПСЖ, а другое дело, когда играешь в команде намного ниже уровнем.
В «ПСЖ» тебе за матч могут ударить пару раз по воротам, а в другой команде тебе 20 раз пробьют. Выводы трудно делать. Всегда можно найти, к чему придраться», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
