«Он использует шанс!» Мостовой — о выходе Сафонова в составе «ПСЖ» в 1/8 Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты», сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о выходе французского «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
Монако
Монако, Монако
0:1 Аклиуш – 45'     1:1 Маркиньос – 60'     2:1 Кварацхелия – 66'     2:2 Тезе – 90+1'    
Удаления: нет / Кулибали – 58'

«Хорошо, что Сафонов играет за «ПСЖ». Он был в ситуации, когда получил травму. Сейчас выдался такой шанс, он его использует. Одно дело, когда играешь в ПСЖ, а другое дело, когда играешь в команде намного ниже уровнем.

В «ПСЖ» тебе за матч могут ударить пару раз по воротам, а в другой команде тебе 20 раз пробьют. Выводы трудно делать. Всегда можно найти, к чему придраться», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Мостовой: если «Зенит» дома не обыграет прямого конкурента «Балтику», что тогда думать?
