Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Goal: «Арсенал» — главный фаворит Лиги чемпионов, «ПСЖ» замыкает топ-5

Комментарии

Известный интернет-портал Goal составил рейтинг претендентов на победу в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 после матчей стыкового раунда плей-офф. Так, наибольшее предпочтение Goal отдаёт лондонскому «Арсеналу», в пятёрке главных фаворитов также расположились «Бавария», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и действующий победитель турнира «ПСЖ».

Полный рейтинг команд выглядит следующим образом:

1. «Арсенал»;
2. «Бавария»;
3. «Манчестер Сити»;
4. «Ливерпуль»;
5. «ПСЖ»;
6. «Барселона»;
7. «Реал»;
8. «Челси»;
9. «Атлетико»;
10. «Спортинг»;
11. «Ньюкасл»;
12. «Аталанта»;
13. «Будё-Глимт»;
14. «Тоттенхэм»;
15. «Галатасарай»;
16. «Байер».

Жеребьёвка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 27 февраля. Церемония начнётся в 14:00 мск.
Напомним, матчи 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдут 10-11 и 17-18 марта 2026 года. Финал турнира состоится на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования пройдёт 30 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.

Тренер «Байера»: выбор между «Баварией» и «Арсеналом» просто бесподобен
