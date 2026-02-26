Goal: «Арсенал» — главный фаворит Лиги чемпионов, «ПСЖ» замыкает топ-5

Известный интернет-портал Goal составил рейтинг претендентов на победу в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 после матчей стыкового раунда плей-офф. Так, наибольшее предпочтение Goal отдаёт лондонскому «Арсеналу», в пятёрке главных фаворитов также расположились «Бавария», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и действующий победитель турнира «ПСЖ».

Полный рейтинг команд выглядит следующим образом:

1. «Арсенал»;

2. «Бавария»;

3. «Манчестер Сити»;

4. «Ливерпуль»;

5. «ПСЖ»;

6. «Барселона»;

7. «Реал»;

8. «Челси»;

9. «Атлетико»;

10. «Спортинг»;

11. «Ньюкасл»;

12. «Аталанта»;

13. «Будё-Глимт»;

14. «Тоттенхэм»;

15. «Галатасарай»;

16. «Байер».

Жеребьёвка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 27 февраля. Церемония начнётся в 14:00 мск.

Напомним, матчи 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдут 10-11 и 17-18 марта 2026 года. Финал турнира состоится на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования пройдёт 30 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.