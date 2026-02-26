Скидки
Главная Футбол Новости

Эдуард Сперцян рассказал об адаптации Хуана Боселли в «Краснодаре»

Эдуард Сперцян рассказал об адаптации Хуана Боселли в «Краснодаре»
Комментарии

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал об адаптации в команде уругвайского нападающего Хуана Боселли. Ранее футболист присоединился к «быкам», перейдя из «Пари НН».

«Хуан очень хороший игрок, думаю, все это знают. Он уже долгое время играет в России. Как человек он очень простой, сразу влился в команду. У нас есть уругвайцы, ребята, которые ему помогли. Он тоже «голодный», жаждет помочь команде, всё отлично прошло в адаптации», – сказал Сперцян на пресс-конференции.

В текущем сезоне на счету 26-летнего игрока 10 голов в 20 матчах за нижегородскую команду в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.

