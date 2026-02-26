Гюлер принёс доход «Фенербаче», сыграв 100-й матч за «Реал» — AS

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер провёл свой 100-й матч клуб. Это случилось в ответной встрече раунда плей-офф Лиги чемпионов, в которой «сливочные» одержали победу над «Бенфикой» со счётом 2:1. Благодаря этому достижению Гюлер принёс своему бывшему клубу «Фенербахче» доход в размере € 2 млн, сообщает AS.
Достижение отметки в 100 матчей за мадридский клуб активировало пункт в контракте, согласно которому «сливочные» обязаны выплатить бывшей команде футболиста прописанный бонус. Эта сумма увеличится на € 2 млн, если турецкий игрок проведёт ещё 25 матчей за «Реал».
Гюлер перешёл в «Реал» из «Фенербахче» летом 2023 года. В нынешнем сезоне футболист сыграл за клуб 39 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отметился 12 результативными передачами.
- 26 февраля 2026
