Гюлер принёс доход «Фенербаче», сыграв 100-й матч за «Реал» — AS

Гюлер принёс доход «Фенербаче», сыграв 100-й матч за «Реал» — AS
Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер провёл свой 100-й матч клуб. Это случилось в ответной встрече раунда плей-офф Лиги чемпионов, в которой «сливочные» одержали победу над «Бенфикой» со счётом 2:1. Благодаря этому достижению Гюлер принёс своему бывшему клубу «Фенербахче» доход в размере € 2 млн, сообщает AS.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Раф. Силва – 14'     1:1 Тчуамени – 16'     2:1 Винисиус Жуниор – 80'    

Достижение отметки в 100 матчей за мадридский клуб активировало пункт в контракте, согласно которому «сливочные» обязаны выплатить бывшей команде футболиста прописанный бонус. Эта сумма увеличится на € 2 млн, если турецкий игрок проведёт ещё 25 матчей за «Реал».

Гюлер перешёл в «Реал» из «Фенербахче» летом 2023 года. В нынешнем сезоне футболист сыграл за клуб 39 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отметился 12 результативными передачами.

Арда Гюлер опроверг информацию о травле со стороны игроков «Реала»
