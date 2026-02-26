Скидки
Футбол

Френки де Йонг рискует пропустить месяц из-за травмы — AS

Френки де Йонг рискует пропустить месяц из-за травмы — AS
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг получил травму на последней тренировке сине-гранатовых. Первичное обследование показало разрыв двуглавой мышцы бедра у 28-летнего футболиста. Об этом сообщает AS.

По информации источника, минимальный срок восстановления де Йонга может занять месяц.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился одним голом и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

