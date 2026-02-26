Скидки
Задержанный в Уфе футболист Агапов провёл несколько часов в вытрезвителе — источник

Защитник ЦСКА Илья Агапов, который был задержан в Уфе, провёл несколько часов в вытрезвителе, сообщает телеграм-канал SHOT.

Агапова держали в вытрезвителе, где он пришёл в себя, после чего его отпустили. В отношении 25-летнего футболиста не стали составлять протокол за административное правонарушение.

В «Уфе» сообщили, что проводят внутреннее расследование и назвали неверной трактовку СМИ инцидента с Агаповым.

Накануне сообщалось, что Агапов, играющий на правах аренды за «Уфу», в нетрезвом виде проник в здание детской музыкальной школы, где у него произошла словесная перепалка с сотрудницей службы охраны, которая вызвала представителей правоохранительных органов.

В зимнее трансферное окно Агапов перешёл в «Уфу» на правах аренды. В нынешнем сезоне футболист принял участие в четырёх матчах во всех турнирах за московский клуб, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2027 года.

