Сёрлот — игрок недели в Лиге чемпионов. Норвежец сделал хет-трик в матче с «Брюгге»

Нападающий мадридского «Атлетико» Александр Сёрлот признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба соревнования на странице в социальной сети X.

Норвежский форвард сделал хет-трик в ответном матче раунда плей-офф с «Брюгге» (4:1). «Матрасники» вышли в 1/8 финала соревнования.

В голосовании Сёрлот опередил нападающего «Будё-Глимт» Йенса Петтера Хёуге, оформившего гол+пас во встрече с «Интером» (1:2), полузащитника мадридского «Реала» Орельена Тчуамени, сравнявшего счёт в игре с «Бенфикой» (2:1), а также форварда «Галатасарая» Виктора Осимхена с голом в ворота «Ювентуса» (3:2 д. вр.).

