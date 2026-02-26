Сёрлот — игрок недели в Лиге чемпионов. Норвежец сделал хет-трик в матче с «Брюгге»
Нападающий мадридского «Атлетико» Александр Сёрлот признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба соревнования на странице в социальной сети X.
Норвежский форвард сделал хет-трик в ответном матче раунда плей-офф с «Брюгге» (4:1). «Матрасники» вышли в 1/8 финала соревнования.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
4 : 1
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1:0 Сёрлот – 23' 1:1 Ордоньес – 36' 2:1 Кардозо – 48' 3:1 Сёрлот – 76' 4:1 Сёрлот – 87'
В голосовании Сёрлот опередил нападающего «Будё-Глимт» Йенса Петтера Хёуге, оформившего гол+пас во встрече с «Интером» (1:2), полузащитника мадридского «Реала» Орельена Тчуамени, сравнявшего счёт в игре с «Бенфикой» (2:1), а также форварда «Галатасарая» Виктора Осимхена с голом в ворота «Ювентуса» (3:2 д. вр.).
