Мостовой: «Спартаку» хуже уже не будет, две победы — и ты в тройке лидеров РПЛ

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о шансах московского «Спартака» подняться в таблице по итогам второй части сезона Российской Премьер-Лиги. На данный момент красно-белые располагаются на шестой строчке, у команды 29 очков.

«У «Спартака», конечно, есть шансы побороться за третье место в РПЛ. Я посмотрел их календарь, за четыре матча они сыграют только с «Зенитом» на выезде, а остальные команды ниже восьмого места. Пожалуйста, обыгрывайте и поднимайтесь! Тут видно же: две победы — и ты уже в тройке при осечке первых команд.

Всё возможно! Терять нечего, «Спартаку» хуже уже не будет, они на шестом месте. В такие команды хорошо приходить, когда клуб на восьмом-девятом месте. Выше поднялся — тебя на руках будут носить. Не поднялся? Сказал: «Ну а что, это не мы» (смеётся)», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар» с 40 очками.