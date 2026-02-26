Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: «Спартаку» хуже уже не будет, две победы — и ты в тройке лидеров РПЛ

Мостовой: «Спартаку» хуже уже не будет, две победы — и ты в тройке лидеров РПЛ
Комментарии

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о шансах московского «Спартака» подняться в таблице по итогам второй части сезона Российской Премьер-Лиги. На данный момент красно-белые располагаются на шестой строчке, у команды 29 очков.

«У «Спартака», конечно, есть шансы побороться за третье место в РПЛ. Я посмотрел их календарь, за четыре матча они сыграют только с «Зенитом» на выезде, а остальные команды ниже восьмого места. Пожалуйста, обыгрывайте и поднимайтесь! Тут видно же: две победы — и ты уже в тройке при осечке первых команд.

Всё возможно! Терять нечего, «Спартаку» хуже уже не будет, они на шестом месте. В такие команды хорошо приходить, когда клуб на восьмом-девятом месте. Выше поднялся — тебя на руках будут носить. Не поднялся? Сказал: «Ну а что, это не мы» (смеётся)», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар» с 40 очками.

Материалы по теме
Легенда РПЛ Кристиан Нобоа посетит матч «Сочи» — «Спартак»
Легенда РПЛ Кристиан Нобоа посетит матч «Сочи» — «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android