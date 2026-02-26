Мурад Мусаев рассказал, на какой позиции планирует использовать Хуана Боселли

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, на какой позиции планирует использовать новичка команды Хуана Боселли.

«Боселли может закрыть три позиции. Это правый нападающий, «десятка» и центральный нападающий. Наверное, мы больше рассматриваем его сейчас на фланге атаки, но понимаем, что возможен выход на любую из этих трёх позиций», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Боселли перешёл в «Краснодар» из «Пари НН» в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне 26‑летний уругваец провёл 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей.

После 18 матчей Мир Российской Премьер-лиги «Краснодар» набрал 40 очков и возглавляет турнирную таблицу. В первом матче после зимней паузы команда Мусаева сыграет с «Ростовом» 28 февраля.