Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клопп может покинуть Red Bull, тренера связывают с назначением в «Реал» — SN

Клопп может покинуть Red Bull, тренера связывают с назначением в «Реал» — SN
Комментарии

В компании Red Bull недовольны результатами работы экс-тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на посту главы глобального футбольного подразделения. Сотрудничество с немецким специалистом может быть завершено спустя год. Об этом сообщает AS со ссылкой на Salzburger Nachrichten.

По информации источника, Red Bull не станет препятствовать возвращению Клоппа к тренерской деятельности грядущим летом. Австрийская компания рассматривает кандидатуру Оливера Гласнера, возглавляющего «Кристал Пэлас», на замену 58-летнему специалисту.

Подчёркивается, что Клоппа связывают с мадридским «Реалом», где в нём видят тренера на долгий срок.

Материалы по теме
Клопп — о рекорде Милнера: это как высадка на Луну. Может быть, такое бывает раз в жизни?

Рекорды «Ливерпуля»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android