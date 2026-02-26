Клопп может покинуть Red Bull, тренера связывают с назначением в «Реал» — SN

В компании Red Bull недовольны результатами работы экс-тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на посту главы глобального футбольного подразделения. Сотрудничество с немецким специалистом может быть завершено спустя год. Об этом сообщает AS со ссылкой на Salzburger Nachrichten.

По информации источника, Red Bull не станет препятствовать возвращению Клоппа к тренерской деятельности грядущим летом. Австрийская компания рассматривает кандидатуру Оливера Гласнера, возглавляющего «Кристал Пэлас», на замену 58-летнему специалисту.

Подчёркивается, что Клоппа связывают с мадридским «Реалом», где в нём видят тренера на долгий срок.

